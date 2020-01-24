Кремлівська топ-прпагандистка Ольга Скабеєва оскандалилася новою згадкою про Україну

На своїй сторінці в Інстаграмі ведуча опублікувала власне фото і залишила підпис: «Хто нудьгував по Україні? Ми сьогодні багато про неї говорили. Тому що був привід».

Мався на увазі ефір, в якому Скабеєва розійшлася через консерви під назвою «Сеп*р в сметані». У програмі «60 хвилин» вона вибухнула українофобськими заявами і почала звинувачувати Україну в тому, що там живуть люди, з якими абсолютно неможливо домовитися про мир. І чомусь зв'язала консерви з українською владою, заявивши, що політики України вже точно не будуть закінчувати війну на Донбасі.

Користувачі, на диво, відреагували на пост пропагандистки більш ніж скептично. Вони прямим текстом пишуть про те, що російське телебачення в гонитві за плітками про Україну геть забуло про проблеми власної країни, і відзначають, що вже втомилися від новин про сусідню державу.

«Росію б обговорили, її проблеми», «Кажіть краще про свою країну, які заробітки і пенсії у людей, на які не можна прожити . А ви стільки років мусолите тему України. Задумайтеся разом із запрошеними гостями, чому у нас так. Як далекі чиновники і депутати від народу», «Поговоріть про Гондурас», «Мабуть внутрішні проблеми не цікаві...», «Народу цікаво майбутнє, а тим більше сьогодення СВОЄЇ країни, а не іншої. Дивно, що вам досі цих пір про це невідомо», «Набридла ця Україна до чортиків», «У вас в Росії що своїх проблем немає чи що ? Чи на тлі цього відволікаєте: дивіться, як у них все погано, краще обговоріть, чому люди в Росії при таких покладах корисних копалин і таких територіях топлять печі дровами в Сибіру і ходять у туалет на вулиці», – відзначають підписники.

Раніше ми писали про те, що державний телеканал РФ "Росія 1" почав зачищати пропагандистські телепередачі, які дуже багато говорять на українську тематику. Саме тому програма "60 хвилин", яку ведуть Ольга Скабеєва і її чоловік Євген Попов, була викинута з прайм-тайму. Вона виходитиме в ефір у "дохлий" час, коли її зможуть подивитися мінімум глядачів: о 12:50 та о 17:50.

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеєва залякала українців каральними заходами.

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