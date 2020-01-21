Евгений Попов не удержался, снова пригрозив Украине

Российские пропагандисты Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов разразились наглыми угрозами в сторону Украины

Бурная дискуссия разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Темой дискуссии стали слова Вячеслава Володина, который заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей.

Скандальный пропагандист Евгений Попов возмутился, что украинцы "освистали" Володина на Совете по правам человека в Женеве. При этом пропагандист умолчав о том, что Володин выдвинул Украине новые территориальные претензии.

Поддержала Попова его жена, одиозная украинофобка и пособница путинского режима Ольга Скабеева, которая взорвалась очередными бредовыми заявлениями:

"В ответ киевские власти обрушили на Володина целый поток ругани. Среди этой ругани, например, угрозы принять пару российских областей в состав Украины. Вот так, одним махом. Вот несимпатична нам идея отдавать украинцам сразу несколько областей".

После этого наступила очередь Попова, который не скрывая ехидной ухмылки, заявил, что Россия якобы без особых проблем может присоединить к себе значительные части суверенного государства.

"Малороссию и Новороссию просто возьмем обратно и все!" – заявил скандальный рупор Кремля.

Скабеева в свою очередь с ухмылкой согласилась с неадекватным предложением.