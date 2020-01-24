Кремлевская топ-прпагандистка Ольга Скабеева оскандалилась новым упоминанием об Украине

На своей странице в Инстаграме ведущая опубликовала собственное фото и оставила подпись: «Кто скучал по Украине? Мы сегодня много о ней говорили. Потому что был повод».

Имелся в виду эфир, в котором Скабеева разошлась из-за консервы под названием «Сеп*р в сметане». В программе «60 минут» она разразилась украинофобскими заявлениями и начала винить Украину в том, что там живут люди, с которыми совершенно невозможно договориться о мире. И почему-то связала консервы с украинской властью, заявив, что политики Украины уж точно не будут заканчивать войну на Донбассе.

Пользователи, на удивление, отреагировали на пост пропагандистки более чем скептически. Они прямым текстом пишут о том, что российское телевидение в погоне за сплетнями об Украине напрочь забыло о проблемах собственной страны, и отмечают, что уже устали от новостей о соседнем государстве.

«Россию бы обсудили, ее проблемы», «Говорите лучше о своей стране, какие заработки и пенсий у людей, на которых нельзя прожить. А вы столько лет мусолите тему Украины . Задумайтесь вместе с приглашёнными гостьями, почему у нас так. Как далеки чиновники и депутаты от народа», «Поговорите о Гондурасе», «Видимо внутренние проблемы не так интересны...», «Народу интересно будущее, а тем более настоящее СВОЕЙ страны, а не другой. Странно, что вам до сих пор об этом неизвестно», «Надоела эта Украина до чертиков», «У вас в России что своих проблем нету что-ли ? Или на фоне этого отвлекаете: смотрите, как у них все плохо, обсудите лучше, почему люди в Росси при таких залежах полезных ископаемых и таких территориях топят печки дровами в Сибири и ходят в туалет на улице», – отмечают подписчики.

Ранее мы писали о том, что государственный телеканал РФ "Россия 1" начал зачищать пропагандистские телепередачи, которые слишком много говорят на украинскую тематику. Именнно поэтому программа "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов, была выброшена из прайм-тайма. Она будет выходить в эфир в "дохлое" время, когда ее смогут посмотреть минимум зрителей: в 12:50 и в 17:50.

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

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