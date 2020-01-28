Пропагандистов Владимира Путина раскритиковали за мифы об исключительной роли России в окончании Второй мировой войны, которые несут в себе опасность для всего мира
Так, украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью радио "Эхо Москвы" рассказал, как пропагандисты Кремля используют трагедии концлагеря Аушвиц- Биркенау в свою пользу.
Он обратил внимание на посты российских комментаторов, которые часто пишут, что именно российская армия освободила Освенцим и Европу, а потом, начинают исправляться, что это была советская армия. После прочтения их постов возникает такое ощущение, что именно Владимир Путин всех спас и открыл ворота в Освенцим.
"Мне кажется, как-то странно, когда о нашей общей победе говорят исключительно представители Российской Федерации. Те самые люди, которые начали после 2014 года двигать границы в Европе, по указанию которых убивают граждан Украины – как в Крыму, так и на Донбассе", – с возмущением высказался украинский журналист.
Ко всему прочему, он отметил, что такие лицемерные заявления о трагедии Холокоста на фоне последних событий, на которые они закрыли глаза и не обращают внимание - лишь шаг к новой катастрофе.
Цимбалюк заметил, что такие понятия, как "русофобия и антисемитизм" российские власти почему-то используют через запятую. Но ведь весь мир начал страдать "русофобией" лишь после 2014 года. Ведь тут получается, что используется трагедия 75-летней давности, чтобы оправдать действия российского государства здесь и сейчас.
Также ранее сообщалось, что скандальній политик РФ Владимир Жириновский предложил объединить Украину, Россию и Беларусь, за свое заявление он тут же получил мощный разнос.
Журналист не только высмеял идеи Жириновского, но и предостерег любителей "русского мира" от необдуманных действий, ведь они могут поплатится за свои идеи.
Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.
Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".
Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.