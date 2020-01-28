Пропагандистов Владимира Путина раскритиковали за мифы об исключительной роли России в окончании Второй мировой войны, которые несут в себе опасность для всего мира

Так, украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью радио "Эхо Москвы" рассказал, как пропагандисты Кремля используют трагедии концлагеря Аушвиц- Биркенау в свою пользу.

Он обратил внимание на посты российских комментаторов, которые часто пишут, что именно российская армия освободила Освенцим и Европу, а потом, начинают исправляться, что это была советская армия. После прочтения их постов возникает такое ощущение, что именно Владимир Путин всех спас и открыл ворота в Освенцим.

"Мне кажется, как-то странно, когда о нашей общей победе говорят исключительно представители Российской Федерации. Те самые люди, которые начали после 2014 года двигать границы в Европе, по указанию которых убивают граждан Украины – как в Крыму, так и на Донбассе", – с возмущением высказался украинский журналист.

Ко всему прочему, он отметил, что такие лицемерные заявления о трагедии Холокоста на фоне последних событий, на которые они закрыли глаза и не обращают внимание - лишь шаг к новой катастрофе.

Цимбалюк заметил, что такие понятия, как "русофобия и антисемитизм" российские власти почему-то используют через запятую. Но ведь весь мир начал страдать "русофобией" лишь после 2014 года. Ведь тут получается, что используется трагедия 75-летней давности, чтобы оправдать действия российского государства здесь и сейчас.

Также ранее сообщалось, что скандальній политик РФ Владимир Жириновский предложил объединить Украину, Россию и Беларусь, за свое заявление он тут же получил мощный разнос.