Резидент Comedy Club, российский юморист и телеведущи Гарик Харламов поставил на место топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева
Топ-пропагандист Кремля часто говорит о величии Российской Федерации, а также делает украинофобные заявления. Похоже терпение телеведущего Гарика Харламова закончилось, ведь он решил высмеять скандального пропагандиста.
Как сообщает Politeka.net, в частности он спел песенку об итальянской вилле Владимира Соловьева. Видео с выступлением Харламова появилось на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо", – спел Харламов.
Что примечательно, сам Соловьев в своем Telegra-канале уже отреагировал на выступление юмориста. Он разместил ролик в своем блоге, подписав его смеющимися смайликами.
"Вечерний муд*звон и тут прославился", "У всех кремлевских подлецов двойное гражданство они здесь на вахте. Цель одна работа такая награбить и вывезти за границу, других дел в России у них нет", "Вся страна должна была его и ему подобных повесить на фонарные столбы, а не смеяться над ними", "А Соловьёв смеется над всей РФ, домик на озере в хорошем месте, и всё у него хорошо. А страна на дне".
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