Резидент Comedy Club, российский юморист и телеведущи Гарик Харламов поставил на место топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева

Топ-пропагандист Кремля часто говорит о величии Российской Федерации, а также делает украинофобные заявления. Похоже терпение телеведущего Гарика Харламова закончилось, ведь он решил высмеять скандального пропагандиста.

Как сообщает Politeka.net, в частности он спел песенку об итальянской вилле Владимира Соловьева. Видео с выступлением Харламова появилось на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо", – спел Харламов.