16-річний підліток вплутався в бійку, в ході якої отримав смертельне поранення
У Волгограді в ході бійки між молодими людьми був убитий 16-річний підліток, який раніше знімався в популярному дитячому тележурналі «Єралаш». Йому перерізали горло, повідомляє телеканал РЕН ТВ.
Постраждалого хлопця з ножовим пораненням шиї доставили в одну з лікарень міста, де від отриманої травми він помер. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство.
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Правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину 20-річного місцевого жителя. Подробиці та причини конфлікту, що призвів до трагедії не розкриваються.
За інформацією видання «Блокнот», злочин стався 29 січня у Дзержинському районі Волгограда. Знайомий загиблого підлітка повідомив, що той сучайно зачепив чоловіка плечем, після чого зав'язалася бійка.
Також відомо, що підозрюваний у вбивстві раніше вже був судимий.
Нагадаємо, автор фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чарівники", Костянтин Бромберг помер у США у Детройті у віці 80 років. Про це в понеділок, 13 січня, повідомив режисер і сценарист Михайло Ідову на своїй сторінці в Facebook.
«Хлопчики та дівчатка, а також їхні батьки…» — цю веселу пісню пам'ятає напам'ять кожен, чиє дитинство припало на 90-ті роки.
Дитячий гумористичний кіножурнал «Єралаш»,який кожен з нас дивився з відкритим ротом сидячи біля телевізора. Актори, які викликали симпатію у багатьох з нас, вже давно виросли і ось доак вони виглядають і чим займаються сьогодні.
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