16-летний подросток ввязался в драку, в ходе которой получил смертельное ранение
В Волгограде в ходе драки между молодыми людьми был убит 16-летний подросток, который ранее снимался в популярном детском киножурнала «Ералаш». Ему перерезали горло, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Пострадавшего парня с ножевым ранением шеи доставили в одну из больниц города, где от полученой травмы он скончался. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
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Правоохранители подозревают в совершении преступления 20-летнего местного жителя. Подробности и причины конфликта приведшего к трагедии не раскрываются.
По информации издания «Блокнот», преступление произошло 29 января в Дзержинском районе Волгограда. Знакомый погибшего подростка сообщил, что тот сучайно задел мужчину плечом, после чего завязалась драка.
Также известно, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим.
Напомним, что создавший фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи", Константин Бромберг умер в США в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.
«Мальчишки и девчонки, а также их родители…» — эту весёлую песню помнит наизусть каждый, чьё детство пришлось на 90-ые годы.
Детский юмористический киножурнал «Ералаш»,который каждый из нас смотрел с открытым ртом сидя у телевизора. Актеры, которые вызывали симпатию у многих из нас, уже давно выросли и вот как они выглядят и чем занимаются сегодня.
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