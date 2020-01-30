Президент нелестно высказался о России и ее правительстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти России в том, что они подбрасывают проблемы для белорусской экономики

Лукашенко уверен, что нужно серьезно поработать, чтобы решить все проблемы. Ведь Россия сделала "подарок" для экономики. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу президента республики Беларусь.

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил Бацька.

По его заявлению, республике Беларусь, как экспортной стране, нужно налаживать отношения с самыми развитыми странами мира. Кроме России, к ним относятся Китай, Евросоюз, а еще США.

«Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — заключил президент.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил фанатов нашумевшего сериала "Ведьмак".

В декабре 2019 года вышел первый сезон долгожданной экранизации от Netflix саги Анджея Сапковского "Ведьмак". Сериал сразу же стал культовым и завоевал сердца фанатов, отдельное место заняла песня барда Лютика, которую сотни фанатов по всему миру начали перепевать. Александр Лукашенко не удержался и также «исполнил» популярный хит, а видео с его голосом появилось в сети YouTube на канале SanSan.

Сообщалось, что Александр Лукашенко нашел способ, как избежать закупок нефти в Российской Федерации.

Стало известно, что Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup. Как известно эта компания является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик товара.

Напомним, Лукашенко ярко обхитрил Путина, «тактика Кремля сорвана»

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