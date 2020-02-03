Создание Союзного государства России и Беларуси с треском провалилось, однако белорусский президент Александр Лукашенко продолжает троллить российского коллегу Владимира Путина

Кремль переусердствовал с принуждением Беларуси к сдаче своего суверенитета. Перекрывание поставок нефти обернулось тем, что Лукашенко начал закупать ее у других стран, сделав вывод о «надежности» партнеров.

Об этом в своем блоге пишет Кирилл Сазонов.

«В перспективе пересмотр цены на транзит российской нефти через Беларусь, общее охлаждение отношений и последняя политическая оплеуха Путину от Лукашенко – вполне логичный ход», – констатирует автор.

По этому поводу в Кремле началась паника, поскольку такой дерзости от Лукашенко никто не ждал, а Путин из «великого собирателя земель» превратился в откровенное посмешище.

«Оккупировал Крым и захватил кусочек Донбасса? Да, но навсегда потерял Украину. Теперь украинцы практически не реагируют на попытки оскорбить их со стороны россиян, а вот за фразу «братский народ» вполне можно получить по голове. И никакой «Новороссии» не получилось – ее сторонников гоняли по Запорожью, Харькову, Одессе – везде. Захватить силой получилось только Донецк и Луганск, но это получилась скорее низкобюджетная пародия на русский мир», – пояснил блогер.

С 31 января по 5 февраля Владимир Путин хотел попробовать таки договориться с президентом Беларуси, пригласив его в Сочи. Однако тот от поездки отказался. Более того, как раз в эти дни в Минске с визитом находился госсекретарь США Майк Помпео.

О том, какой важный гость прилетел в Беларусь, в стране даже не скрывали: об этом писали все государственные СМИ.

«То есть глава республики Беларусь не просто унизил кремлевского визави, а выставил его на посмешище перед всем миром. Вот такая смена геополитических приоритетов. И будем справедливыми – Кремль заслужил такое отношение. Он заслужил даже большего, но это чуть позже…», – подчеркнул Сазонов.

Напомним, Лукашенко добил Путина и неожиданно договорился с США.

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