Скандальний російський депутат Володимир Жириновський знайшов рішення" всіх глобальних проблем

Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1", він вирішив перебудувати світ і повернути кордони СРСР.

Несамовитий політик заявив, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає у перебудові світу. Який полягає у зміні кордонів і фінансової системи.

"Я багато разів говорив: Північна Америка нехай займається Південною Америкою, Євросоюз - Африкою, у нас - Східна Європа та південні сусіди - Туреччина, Іран і Афганістан. Китай нехай в Азії домовляється з Індією, Японією і так далі", - поділився своїми маячними фантазіями одіозний російський депутат.

До всього іншого, Жириновський порадив президенту РФ Володимиру Путіну організувати зустріч постійних членів Ради Безпеки ООН, щоб "на трьох поділити світ".

"Спрацьовує російський варіант - на трьох поділити світ. Там є місце США з Латинською Америкою, Євросоюз з Африкою, а ми ось із тим, що є. Треба відновити кордони. СРСР-2 нехай це буде, чи СРСР-3, як хочете, але кордони нашої батьківщини повинні бути відновлені", - резюмував Жириновський.

Крім того, він додав, що цього нібито бажає не тільки він, а всі народи.