Президент РФ Владимир Путин готовит для РФ новое будущее, которое практически не будет отличаться от сегодняшних реалий
Перед своим уходом глава РФ Владимир Путин обязательно озвучит имя своего преемника и он позже выиграет президентские выборы в России. А роль Госсовета станет настолько огромной, что в Российской Федерации воцарится двоевластие.
Такое мнение озвучил российский психолог и журналист Леонид Радзиховский в блоге на страницах издания Обозреватель.
"Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета", - отметил эксперт.
Дорофеева, Полякова, Могилевская и другие звезды удивили архивными снимками: изменения поражают
Слуга народа поплатился за скандал с собакой, нашелся тот самый "Шарик": "Пусть приедет, я ему..."
В сеть слили развратное фото Королевой в кровати: "покраснел даже Тарзан"
Он также добавил, что власть Путина вряд ли станет такой же, как у его преемника, ведь под его контролем находится армия, внешняя политика, полиция, служба безопасности. Поэтому сложно представить, что роль Госсовета будет иметь такую же силу и мощь, что и президент РФ. Путин может быть председателей Госсовета, но в чем будут состоять его полномочи пока никто не понимает.
Российский журналист обратил внимание, что мнений на этот счет много: от того, что у Путина будет почетная пенсия со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти.
Леонид Радзиховский предположил, что, возможно, по мысли Путина и его желаниям председатель Госсовета – что-то в виде играющего тренера в хоккее.
"Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы", - высказался журналист.
Также он добавил, что даже Путин не знает, какой его роль будет на самом деле.
Напомним, Украина в опасности, Зеленского предупредили о катастрофе из-за переговоров с Путиным
Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.
Также Politeka писала, что Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.