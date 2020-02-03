Вот на гербе РФ изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие

Президент РФ Владимир Путин готовит для РФ новое будущее, которое практически не будет отличаться от сегодняшних реалий

Перед своим уходом глава РФ Владимир Путин обязательно озвучит имя своего преемника и он позже выиграет президентские выборы в России. А роль Госсовета станет настолько огромной, что в Российской Федерации воцарится двоевластие.

Такое мнение озвучил российский психолог и журналист Леонид Радзиховский в блоге на страницах издания Обозреватель.

"Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета", - отметил эксперт.

Он также добавил, что власть Путина вряд ли станет такой же, как у его преемника, ведь под его контролем находится армия, внешняя политика, полиция, служба безопасности. Поэтому сложно представить, что роль Госсовета будет иметь такую же силу и мощь, что и президент РФ. Путин может быть председателей Госсовета, но в чем будут состоять его полномочи пока никто не понимает.

Российский журналист обратил внимание, что мнений на этот счет много: от того, что у Путина будет почетная пенсия со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти.

Леонид Радзиховский предположил, что, возможно, по мысли Путина и его желаниям председатель Госсовета – что-то в виде играющего тренера в хоккее.

"Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы", - высказался журналист.

Также он добавил, что даже Путин не знает, какой его роль будет на самом деле.

Напомним, Украина в опасности, Зеленского предупредили о катастрофе из-за переговоров с Путиным

Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.

Также Politeka писала, что Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.