Стратегічний об'єкт буде стояти мертвим вантажем вже через два місяці

Російська Федерація на сьогоднішній день стала залежною від Китаю через коронавірус

Стало відомо, що у РФ готується до припинення роботи завод "Камаз" через спалах смертельного коронавіруса в КНР. Без китайських комплектуючих робота найважливішого оборонного підприємства РФ неможлива.



Як повідомляє Politeka.net, про це написав російський блогер Ель Мюрид на особистій сторінці в Facebook.

Він також додав, що не здивується, якщо в РФ слідом за "Камазом" закриють ще кілька підприємств.

"Нітрохи не здивуюся, якщо й інші флагмани вітчизняного виробництва готуються до приблизно того ж… Доведеться завмирати в очікуванні, поки китайці перестануть чхати", - зазначив блогер з єхидством.

Блогер нагадав, що цей завод у РФ - одне з найважливіших оборонних підприємств. Завдання заводу "Камаз" полягає в тому, щоб забезпечити автомобілями армію Російської Федерації.

"Якщо завтра війна, то евакуювати заводи за Урал ніякого сенсу немає - вони все одно будуть стояти мертвим вантажем вже через два місяці. Воювати будемо на возах, хоча і тут проблема - ліс вивезли китайці", - резюмував Мюрид.





Також раніше повідомлялося, що за останніми даними на 3 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом в Китаї зросла до 17 205 осіб.

Вилікувались від вірусу 475 пацієнтів.

У Китаї від коронавіруса помер 361 інфікований. Разом з жертвою вірусу на Філіппінах загальне число загиблих — 362 людини.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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