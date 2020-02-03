Стратегический объект будет стоять мертвым грузом уже через два месяца

Российская Федерация на сегодняшний день стала зависимой от Китая из-за коронавируса

Стало известно, что в РФ готовится к приостановке работы завод "Камаз" из-за вспышки смертельного коронавируса в КНР. Без китайских комплектующих работа важнейшего оборонного предприятия РФ невозможна.



Как сообщает Politeka.net, об этом написал российский блогер Эль Мюрид на личной странице в Facebook.

Он также добавил, что не удивится если в РФ вслед за "Камазом" закроют еще несколько предприятий.

"Ничуть не удивлюсь, если и другие флагманы отечественного производства готовятся к примерно тому же… Придется замирать в ожидании, пока китайцы перестанут чихать", - отметил блогер с ехидством.

Блогер напомнил, что этот завод в РФ - одно из самых важных оборонных предприятий. Задача завода "Камаз" состоит в том, чтобы обеспечить автомобилями армию Российской Федерации.

"Если завтра война, то эвакуировать заводы за Урал никакого смысла нет - они все равно будут стоять мертвым грузом уже через два месяца. Воевать будем на телегах, хотя и тут проблема - лес вывезли китайцы", - резюмировал Мюрид.

Также ранее сообщалось, что по последним данным на 3 февраля, количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек.

Вылечились от вируса 475 пациентов.

В Китае от коронавируса скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

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