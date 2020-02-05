Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже 7 лютого знову зустрінеться з лідером Кремля Володимиром Путіним

Про це пише місцеве агентство Белта.

За його словами, на сьогоднішній день настав якийсь "момент істини" і Білорусь хоче теплих, дружніх відносин з братнім народом.

При цьому Олександр Лукашенко напередодні нової зустрічі звинуватив Володимира Путіна у брехні.

"Швидше за все, 7 лютого ми зустрінемося з Президентом Путіним. Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, - якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі відносини (між Білоруссю та Росією). Ми були архітекторами цих відносин, нам їх ламати на кінець нашої політичної кар'єри. Ми ж не вічні. Що ми залишимо після себе - ось в чому питання. Але якщо ви пообіцяли за 5 років (коли "Белтрансгаз" купили) вивести нас на внутрішньоросійські ціни, так виводите. Навіщо ж ви нас обманюєте? Притому не обманюєте, а думаєте, що ми це забули", - обурюється лідер Білорусі.

В контексті приїзду глави Держдепу США Майка Помпео він також заявив, що Білорусь суверенна держава і може сама вирішувати, як саме їй проводити зовнішню політику.

"З приводу того, куди ми дивимося, якщо когось з росіян це хвилює, то нехай вони подивляться на свого двоголового орла - вони дивляться і туди, і сюди. А ми в центрі. Тому ми дивимося, що відбувається навколо. І ми не Росія. Це "ведмідь" - величезна країна. Їм можна дивитися на схід, захід, і більше нікуди. А ми, якщо тільки щось прозеваем, то нашому орлу і голову відкрутять, і поховають. Тому ми дивимося навколо, моніторимо і живемо власним розумом", - додав Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання журналістів.

Підсумовуючи, президент заявив, що в даний момент Білорусь не просить у Росії кредитів і пропонує їй вигідну співпрацю.

"Ми готові співпрацювати. Але це повинно бути чесно, прозоро і щиро. Не просимо нічого додатково до того, як вони працюють на Заході. Сьогодні $127 за 1 тис. куб. м газу запропонували. Спотові ціни в Європі - до $100 газ коштує. Ми теж бачимо, що у світі відбувається, і рахувати вміємо. Тому не треба кричати, що ви нас годуєте. Хто кого годує, показує товарообіг. У нас сьогодні від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі з Росією $9 млрд. тобто вони у нас продають на $9 млрд більше, ніж купують. Так хто кого годує? Фахівці це розуміють. А йде пропаганда, починають уже росіян налаштовувати проти Батька Лукашенко і Білорусі. Навіщо їм це треба? Пішли ті часи, коли кричали, що Лукашенко схопить шапку Мономаха", - резюмував Олександр Лукашенко під час брифінгу на Добрушской паперовій фабриці.

Раніше Олександр Лукашенко звинуватив офіційний Кремль у тому, що РФ підкидає проблеми для білоруської економіки. За його словами, потрібно серйозно попрацювати, щоб Білорусь змогла вирішити всі проблеми, адже Росія зробила "подарунок" для економіки.

Лукашенко також додав, що республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

Нагадаємо, Лукашенко яскраво обхитрив Путіна, «тактика Кремля зірвана»

А ще Politeka писала, що Білорусі загрожує сценарій Донбасу, ватажок "ДНР" Лукашенка поставив перед фактом

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко переплюнув Путіна і звернувся до Зеленському