Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян видав черговий маразм про українців

Так, він заявив, що українці начебто не мають своєї ідентичності, а все через те, що відокремилися від "Великої російської імперії".

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Пропагандист заявив, що, коли імперія розпалася на маленькі держави. То їм довелося вигадувати свою ідентичність, якої у них нібито ніколи не було.

"Утворилися ці національні держави. Вони раптом виявилися змушені якимось чином визначати свою ідентичність, якої у них немає. Ну немає у них цієї ідентичності. Вони її повинні вигадати. Поки ще вони трималися цього радянського минулого, можна було ще щось накопати", - заявив несамовитий "любитель Путіна".

Він також зробив дивну заяву, розповівши, що українців відокремили від Радянського союзу, щоб вони вигадали антирадянську ідентичність.

"Що Україна може вигадати у вигляді антирадянської ідентичності? Будь-яке безумство має заповнити що? - вакуум, порожнечу ідентичності, якої не існує", - резюмував отець "русского мира" і додав, що начебто в Україні немає цивілізаційної єдності, там проходить цивілізаційний шов по середині.

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