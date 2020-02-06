Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян выдал очередной бред об украинцах

Так, он заявил, что украинцы якобы не имеют своей идентичности, а все из-за того, что отделились от "Великой русской империи".

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Пропагандист заявил, что, когда империя распалась на маленькие государства. То им пришлось придумывать свою идентичность, которой у них якобы никогда не было.

"Образовались эти национальные государства. Они вдруг оказались вынуждены каким-то образом определять свою идентичность, которой у них нет. Ну нету у них этой идентичности. Они ее должны выдумать. Пока еще они держались этого советского прошлого, можно было еще что-то накопать", - заявил невменяемый "любитель Путина".

Он также сделал странное заявление, рассказав, что украинцев отделили от Советского союза, чтобы они выдумали антисоветскую идентичность.

"Что Украина может выдумать в виде антисоветской идентичности? Любое безумие должно заполнить что? - вакуум, пустоту идентичности, которой не существует", - резюмировал отец "русского мира" и добавил, что якобы в Украине нет единства цивилизационного, там проходит цивилизационный шов по середине.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.