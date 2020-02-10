Скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов в черговий раз вибухнув погрозами в сторону України

Так, російський телеведучий, затятий українофоб і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ, звинуватив Україну в тому, що вона творить беззаконня на Донбасі, і не бажає вкладати гроші на його відновлення.

Крім того, його розлютили слова українського міністра інфраструктури Владислава Криклія, який зажадав у РФ повернути Донбас і виплатити репарації за свої агресивні дії на окупованій території.

Також він явно знайшов виправдання окупації Донбасу, заявивши, що Київ сам відмовився від нього.

"Говорите, Донецьк і Луганськ - це Україна. Як би не так. Київ, по суті, сам відмовився від цих земель. Навіть не хоче туди вкладати гроші, щоб відновити в Донбасі будинки і школи, зруйновані війною. А точніше - зруйновані від обстрілів українською армією", - сказав Соловйов, перекрутивши заяви українського міністра для чергової фейкової новини.

До всього іншого, пропагандист образив українців, заявивши, що "вони страждають важкою формою душевного розладу", продовжуючи вимагати гроші від РФ.

"Вимагати репарацій – з кого? Вони нам не оголошували ніякої війни. Вони не вводили з приводу Донбасу військового положення. У них йде громадянська війна. Мінські домовленості ніде не фіксують ніякої агресії з боку Росії", - заявив єхидний Соловйов, в черговий раз заперечуючи, що саме РФ розпочала збройний конфлікт на Донбасі.

Також неадекватний пропагандист заявив, що нібито Україна повинна повернути окуповану частину Донбасу, правда, кому і які саме території, українці повинні віддати, не уточнив.

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