Скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина якобы не сможет вернуть Донбасс, а должна ползать на коленях, вымаливая прощение

Очередной маразм "любитель Путина" озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Он вспомнил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Вашингтону вообще "не интересны проблемы Киева", а позже добавил, что "вопрос с Крымом для Украины закрыт". Неадекватный Соловьев с ехидством отметил, что Украине пора забыть и о Донбассе.

Пропагандист, известный своими украинофобными заявлениями, обвинил Украину в войне на Донбассе и убийстве мирного населения. А также добавил, что Донецк и Луганск никогда не вернутся в состав Украины.

"И "ДНР", и "ЛНР" забудьте! По одной простой причине: вы даже не понимаете, что перед ними должны извиняться. Вы к ним пришли, и вы их убиваете, вы 6 лет отравляете им жизнь, вы 6 лет про них лжете и обстреливаете. Вы должны еще долго вымаливать у них прощение! Забудьте про них так же, как про Крым. Поймите, все, точка", – поделился своими бредовыми фантазиями пропагандист Соловьев.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист России Владимир Соловьев выдал новую бредовую идею об Украине.

Так, он заявил, что Украина в 2014 году якобы хотела призвать войска Германии на границу с РФ. Он отметил, что якобы такими действиями Украина едва не "развязала Третью мировую войну".

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.