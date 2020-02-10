Скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз разразился угрозами в сторону Украины

Так, российский телеведущий, ярый украинофоб и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, в одном из интервью для российских СМИ, обвинил Украину в том, что она творит беспредел на Донбассе, и не желает вкладывать деньги на его востановление.

Кроме того, его разозлили слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который потребовал РФ вернуть Донбасс и выплатить репарации за свои агрессивные действия на оккупированной территории.

Также он явно нашел оправдание оккупации Донбасса, заявив, что Киев сам отказался от него.

"Говорите, Донецк и Луганск - это Украина. Как бы не так. Киев, по сути, сам отказался от этих земель. Даже не хочет туда вкладывать деньги, чтобы восстановить в Донбассе дома и школы, порушенные войной. А точнее - разрушенные от обстрелов украинской армией", - сказал Соловьев, перекрутив заявления украинского министра для очередной фейковой новости.

Ко всему прочему, пропагандист оскорбил украинцев, заявив, что "они страдают тяжелой формой душевного расстройства", продолжая требовать деньги от РФ.

"Требовать репараций – с кого? Они нам не объявляли никакой войны. Они не вводили по поводу Донбасса военного положения. У них идет гражданская война. Минские договоренности нигде не фиксируют никакой агрессии со стороны России", - заявил ехидный Соловьев, в очередной раз отрицая, что именно РФ начала вооруженный конфликт на Донбассе.

Также неадекватный пропагандист заявил, что якобы Украина должна вернуть оккупированную часть Донбасса, правда, кому и какие именно территории украинцы должны отдать, не уточнил.

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