Археологи знайшли нову кімнату піраміді Хеопса, де знайшли багато цінних артефактів

Потайне місце було розташоване на нижньому рівні пам'ятки архітектурного мистецтва Стародавнього Єгипту, а виявили фахівці його випадково. Вони вивчали верхні поверхи і відчули, що підлога під ногами почав просідати. Коли спустилися нижче, то знайшли там закриту кімнату довжиною в 30 метрів. Висота приміщення становила 2 метри, і вона нагадувала тунель, який обривався в центрі будівлі. Про це пише Стрічка.юа.

В кімнаті лежали невідомі стародавні посудини, свитки та інші артефакти. Фахівці заявляють, що піраміда Гізи зберігає безліч загадок, а тунелі в ній донині не знайшли. Щоб їх знайти, вчені використовують найсучасніші технології, серед яких зондування на основі емульсійних детекторів. Це дозволяє вивчити структуру об'єкта зсередини, при цьому не підвищуючи ризик руйнування.

Зазначено,. що з початку нового тисячоліття вчені продовжують вивчати піраміду Хеопса. Нову кімнату вони вважають найважливішою знахідкою з часів минулого століття. В ній, тим більше, зберігається багато історичних цінностей.

Раніше ми повідомляли, що Гіза зберігає безліч таємниць Стародавнього Єгипту, що періодично доводять надзвичайні відкриття археологів.

Комплекс стародавніх пірамід в Гізі відкрив ще одну свою загадку. Вчені виявили виключно добре збережену могилу давньоєгипетського верховного жерця часів п'ятої династії фараонів. Усипальниці примітна багатою розписом на стінах і більш як п'ятдесятьма статуями.

Гробниця була знайдена ще в 2018 році, проте фото-колекція поступово оновлюється за рахунок доступу нових дослідників.

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