Це занадто навіть для Скабєєвої

Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва і її чоловік Євген Попов налякані через бази НАТО на території Донбасу

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на новину про те, що в Маріуполі і Сєвєродонецьку з'явиться дві військові бази ЗСУ, які відповідатимуть стандартам НАТО.

Чергова дискусія про Україну почалася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", незмінними ведучими якої є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Зокрема Євген Попов не тільки злякався України, але і звинуватив у тому, що нібито українська влада абсолютно не бажає миру, адже вирішили побудувати бази НАТО на території Донбасу.

"Українська влада так сильно хоче миру на Донбасі, що вирішили побудувати ближче до лінії розмежування дві військові бази за стандартами НАТО. Мета, за словами міністра оборони України, залучити побільше військових контрактників. Як це пов'язано, не знаю. Відмінний, в лапках, мирний план немає чого сказати", - сказав чоловік топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої, затятий українофоб Євген Попов.

Також він з єхидством заявив, що підтягуватися до стандартів НАТО буде простіше завдяки фінансуванню США, адже Трамп представив бюджет на 2021 рік в якому на військову допомогу в тому числі й Україні виділили "з панського столу" 115 мільйонів доларів.