Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов напуганы из-за баз НАТО на территории Донбасса
Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.
Очередная дискуссия об Украине началась в эфире пропагандистской программы "60 минут", неизменными ведущими которой являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.
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В частности Евгений Попов не только испугался Украины, но и обвинил в том, что якобы украинская власть совершенно не желает мира, ведь решили построить базы НАТО на территории Донбасса.
"Украинские власти так сильно хотят мира на Донбассе, что решили построить поближе к линии разграничения две военные базы по стандартам НАТО. Цель, по словам министра обороны Украины, привлечь побольше военных контрактников. Как это связано, не пойму. Отличный, в кавычках, мирный план нечего сказать", - заявил муж топ-пропагандистки Ольги Скабеевой, ярый украинофоб Евгений Попов.
Он также с ехидством заявил, что подтягиваться к стандартам НАТО будет проще благодаря финансированию США, ведь Трамп представил бюджет на 2021 год в котором на военную помощь в том числе й Украине выделили "с барского стола" 115 миллионов долларов.
Также ранее сообщалось, что гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.
Во время эфира они также почему-то предположили, что Украина хочет захватить Кубань. На фоне этих заявлений, Скабеева и взорвалась угрозами.
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