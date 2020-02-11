Это слишком даже для Скабеевой

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов напуганы из-за баз НАТО на территории Донбасса

Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.

Очередная дискуссия об Украине началась в эфире пропагандистской программы "60 минут", неизменными ведущими которой являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В частности Евгений Попов не только испугался Украины, но и обвинил в том, что якобы украинская власть совершенно не желает мира, ведь решили построить базы НАТО на территории Донбасса.

"Украинские власти так сильно хотят мира на Донбассе, что решили построить поближе к линии разграничения две военные базы по стандартам НАТО. Цель, по словам министра обороны Украины, привлечь побольше военных контрактников. Как это связано, не пойму. Отличный, в кавычках, мирный план нечего сказать", - заявил муж топ-пропагандистки Ольги Скабеевой, ярый украинофоб Евгений Попов.

Он также с ехидством заявил, что подтягиваться к стандартам НАТО будет проще благодаря финансированию США, ведь Трамп представил бюджет на 2021 год в котором на военную помощь в том числе й Украине выделили "с барского стола" 115 миллионов долларов.