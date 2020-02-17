Эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины вызвал настоящий гнев у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой
В забавном формате в мультике показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них. Этот момент вызвал настоящий гнев у гостей пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут топ-пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Наибольшее возмущение у Скабеевой спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.
Скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева после его просмотра буквально взорвалась возмущениями и обвинила Украину в навязывании русофобии детям.
Также ранее сообщалось, что пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус. Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.
Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео
Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".
Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.