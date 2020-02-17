"Маленьким украинцам покажут мультики про коварную Россию и непобедимых украинских героев. Мы там выступаем в роли вурдалаков. Армия мертвецов – это мы! Вурдалаки – это тоже прекрасные русские люди! В Минобороны Украины, несмотря на то, что мультик детский, вот это вот действо одобрили. Я не очень понимаю, кто в этом контексте агрессор!", - взорвалась возмущениями топ-пропагандистка.

Также ранее сообщалось, что пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус. Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.

"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого ‘громадянина’ и призывы ‘повертаться’ на родину", - сообщила она.