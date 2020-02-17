Эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины вызвал настоящий гнев у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой

В забавном формате в мультике показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них. Этот момент вызвал настоящий гнев у гостей пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут топ-пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Ольга Скабеева, Евгений Попов, муж Скабеевой

Наибольшее возмущение у Скабеевой спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

Скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева после его просмотра буквально взорвалась возмущениями и обвинила Украину в навязывании русофобии детям.

"Маленьким украинцам покажут мультики про коварную Россию и непобедимых украинских героев. Мы там выступаем в роли вурдалаков. Армия мертвецов – это мы! Вурдалаки – это тоже прекрасные русские люди! В Минобороны Украины, несмотря на то, что мультик детский, вот это вот действо одобрили. Я не очень понимаю, кто в этом контексте агрессор!", - взорвалась возмущениями топ-пропагандистка.

Ольга Скабеева

Также ранее сообщалось, что пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус. Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.

"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого ‘громадянина’ и призывы ‘повертаться’ на родину", - сообщила она.