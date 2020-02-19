Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує агресивну путінську політику, зробив заяву про Росію і Україну

Він заявив, що Росія ігнорує виконання Мінських угод, оскільки вони ведуть до втрати країною-агресором контролю над окупованим Донбасом.

Затятий прихильник путінського режиму зробив таку заяву в пропагандистській програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Він також вважає неминучим повернення захоплених терористами "Л/ДНР" територій до складу України.

"У разі виконання Мінських угод, Донбас втрачається для Росії. Тобто він, звичайно, залишається проросійським, але повертається в поле української політики. Він буде з російською культурою, але за одне-два покоління увійде в тіло України", – сказав Шахназаров.