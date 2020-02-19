Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує агресивну путінську політику, зробив заяву про Росію і Україну

Він заявив, що Росія ігнорує виконання Мінських угод, оскільки вони ведуть до втрати країною-агресором контролю над окупованим Донбасом.

Затятий прихильник путінського режиму зробив таку заяву в пропагандистській програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Він також вважає неминучим повернення захоплених терористами "Л/ДНР" територій до складу України.

"У разі виконання Мінських угод, Донбас втрачається для Росії. Тобто він, звичайно, залишається проросійським, але повертається в поле української політики. Він буде з російською культурою, але за одне-два покоління увійде в тіло України", – сказав Шахназаров.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли режисер робить скандальні заяви. Так, нещодавно він нагло заявив, що вважає половину України споконвічно російськими територіями.

Крім того, він заявив, що Західна Україна зовсім інша країна, яку нібито можна називати лише Австро-Угорщиною чи Європою. У той же час, він прямо заявив, що Схід України - це Росія. 

 
 