Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов оскандалився безграмотним заявою про Україну
Так, він заявив в прямому ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", що Україна нібито не є частиною Європи і ніколи не буде.
Скандальна заява прозвучала під час дискусії з українським громадським діячем Вадимом Трюханом, який зазначив, що Україна чітко визначила для себе шлях руху в європейське співтовариство.
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Пропагандист заявив на слова опонента з неприхованим єхидством, заявивши, що Україна не може бути ні Європою, ні Азією.
"Так це нісенітниця собача! Ви не можете бути ні в Європі, ні в Азії. Ви знаходитесь в Україні. Ви зрозумійте - ви не піднімете земельку і з нею нікуди не дінетесь", - зазначив скандальний пропагандист в прямому ефірі своєї телепередачі.
Також раніше повідомлялося, що Соловйов пригрозив роздвинути кордони "Л/ДНР" від Києва до Придністров'я, а також божевільний зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни.
"За логікою вже треба, щоб Донбас був, включаючи Київ і до Придністров'я. Тому що якщо вже брати, тоді треба всіх російських людей повертати на батьківщину. А це світова війна", – висловився Соловйов, який часто озвучує українофобні ідеї.
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