Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился безграмотным заявлением об Украине

Так, он заявил в прямом эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", что Украина якобы не является частью Европы и никогда не будет.

Скандальное заявление прозвучало во время его дискуссии с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом, который отметил, что Украина четко определила для себя путь движения в европейское сообщество.

Пропагандист заявил на слова оппонента с нескрываемым ехидством, заявив, что Украина не может быть ни Европой, ни Азией.

"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь в Украине. Вы поймите - вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", - отметил скандальный пропагандист в прямом эфире своей телепередачи.

Также ранее сообщалось, что Соловьев пригрозил раздвинуть границы "Л/ДНР" от Киева до Приднестровья, а также безумец обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне.

"По логике уже надо, чтобы Донбасс был, включая Киев и до Приднестровья. Потому что если уже брать, тогда надо всех русских людей возвращать на родину. А это мировая война", – высказался Соловьев, который часто озвучивает украинофобные идеи.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.