Пропагандист Володимир Соловйов попередив Україну про нові громадянські війни

Як передає Politeka.net, загрози він озвучив в прямому ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

На думку топ-пропагандиста Кремля, рішення президента Володимира Зеленського по боротьбі з контрабандою в ряді українських регіонів можуть спровокувати нові конфлікти.

"Команда Зеленського зараз довела до зубожіння ряд областей, забравши у них контрабанду. А там серйозні люди з серйозною зброєю, які можуть запитати: „А навіщо нам така Україна?“. І тоді доведеться забути про Донбас і регулювати більш серйозні конфлікти", - стверджує він.

Варто відзначити, що Соловйов неоднократно робив різкі випади в бік України.

Раніше пропагандист пригрозив розсунути межі "Л/ДНР" від Києва до Придністров'я, а також божевільний зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни.

Крім того, він додав, що в Україні може повторитися грузинський і сирійський сценарії. Масову збройну агресію один з клоунів Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.