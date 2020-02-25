Пропагандист Володимир Соловйов попередив Україну про нові громадянські війни
Як передає Politeka.net, загрози він озвучив в прямому ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим".
На думку топ-пропагандиста Кремля, рішення президента Володимира Зеленського по боротьбі з контрабандою в ряді українських регіонів можуть спровокувати нові конфлікти.
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"Команда Зеленського зараз довела до зубожіння ряд областей, забравши у них контрабанду. А там серйозні люди з серйозною зброєю, які можуть запитати: „А навіщо нам така Україна?“. І тоді доведеться забути про Донбас і регулювати більш серйозні конфлікти", - стверджує він.
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