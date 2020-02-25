Пропагандист Владимир Соловьев предупредил Украину о новых гражданских войнах
Как передает Politeka.net, угрозы он озвучил в прямом эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".
По мнению топ-пропагандиста Кремля, решения президента Владимира Зеленского о борьбе с контрабандой в ряде украинских регионов могут спровоцировать новые конфликты.
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"Команда Зеленского сейчас довела до обнищания ряд областей, забрав у них контрабанду. А там серьезные люди с серьезным оружием, которые могут спросить: „А зачем нам такая Украина?“. И тогда придется забыть о Донбассе и регулировать более серьезные конфликты", - утверждает он.
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Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.