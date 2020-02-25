Пропагандист Владимир Соловьев предупредил Украину о новых гражданских войнах

Как передает Politeka.net, угрозы он озвучил в прямом эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению топ-пропагандиста Кремля, решения президента Владимира Зеленского о борьбе с контрабандой в ряде украинских регионов могут спровоцировать новые конфликты.

Владимир Соловьев

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"Команда Зеленского сейчас довела до обнищания ряд областей, забрав у них контрабанду. А там серьезные люди с серьезным оружием, которые могут спросить: „А зачем нам такая Украина?“. И тогда придется забыть о Донбассе и регулировать более серьезные конфликты", - утверждает он.

Владимир Соловьев

Стоить отметить, что Соловьев неоднократно делал резкие выпады в сторону Украины.
 
Ранее пропагандист пригрозил раздвинуть границы "Л/ДНР" от Киева до Приднестровья, а также безумец обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне.
 
Кроме того, он добавил, что в Украине может повториться грузинский и сирийский сценарии. Массированную вооруженную агрессию один из клоунов Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию.