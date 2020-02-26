У Росії співробітники швидкої допомоги тягли чоловіка по землі, бо не хотіли бруднити носилки

Відео ганьби потрапило в мережу. На ролику видно, що фельдшер і медсестра тягнуть по землі чоловіка, який знаходиться без свідомості. Вони затягли передню частину його тіла в машину, а ноги стирчать назовні. Навколо карети «швидкої» зібралося багато людей, які почали обурюватися і протестувати проти дій медиків.

Люди запитали, чому швидка не використовувала ноші, щоб доставити чоловіка до машини. Фельдшер відповів, що носилки для хворих, а він весь брудний. Як виявилося, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Люди почали кричати, що немає різниці в тому, п'яний чоловік чи ні, закликаючи медиків проявити людяність.

«Д – духовність на Росії», - написав один з користувачів мережі в коментарях під відео.

Як стало відомо, інцидент стався в Пермському краї. Через те, що відео облетіло мережу, в регіоні ініціювали перевірку працівників швидкої, які потрапили в кадр. У місцевому міністерстві пообіцяли, що медиків покарають.

Відзначимо, що подібна поведінка російських медиків – не перший випадок. Нещодавно в мережу потрапило відео, на якому фельдшер, якого викликали для того, щоб надати допомогу бабусі, копнув її ногою і поїхав з місця події. На відео видно, що чоловік спочатку одягає рукавички, потім розмовляє з жінкою, яка лежить на землі, потім штовхає її ногою. Після він знімає рукавички і їде. Диспетчеру фельдшер сказав, що жінка від допомоги відмовилася.

Пізніше росіяни в мережі спробували виправдати чоловіка, заявивши, що жінка була п'яна і ображала медика. Він нібито не витримав, тому і штовхнув бабусю.

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