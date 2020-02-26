Російський режисер Андрій Кончаловський вважає, що українці не потрібні Заходу, а Росію її єдиною опорою

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Белсат".

Він стверджує, що Україна "переживає трагічний момент історії", оскільки "опинилася між двома психологіями – східної, яку представляє Росія, і західної".

"Я думаю, що буде прозріння українського народу: що ілюзія, що Україна може стати європейською країною, – це така ж ілюзія, що Росія може стати європейською країною", – вважає він.

Крім того, Кончаловський впевнений, що "Україна не витримає без Росії".



"Україна завжди була і буде з Росією. Це ілюзія. Україна ніколи не зможе жити без Росії. Вона не витримає. Я більше скажу: Росія без України не витримає, а Україна без Росії не виживе. Ми – один народ", – резюмував Кончаловський.

Раніше Кончаловський стверджував, що нинішній конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут не при справах. Більш того, він упевнений, що рано чи пізно дві держави заживуть у світі.

«Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні, - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії і України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?» – заявив він в одному з давніх інтерв'ю.

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