Российский режиссер Андрей Кончаловский считает, что украинцы не нужны Западу, а Россию ее единственной опорой

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Белсат".

Он утверждает, что Украина "переживает трагический момент истории", поскольку "оказалась между двумя психологиями – восточной, которую представляет Россия, и западной".

"Я думаю, что будет прозрение украинского народа: что иллюзия, что Украина может стать европейской страной, – это такая же иллюзия, что Россия может стать европейской страной", – считает он.

Кроме того, Кончаловский уверен, что "Украина не выдержит без России".



"Украина всегда была и будет с Россией. Это иллюзия. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы – один народ", – заключил Кончаловский.

Ранее Кончаловский утверждал, что нынешний конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст, а Путин тут не при делах. Более того, он уверен, что рано или поздно два государства заживут в мире.

«Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине, - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?» – заявил он в одном из давних интервью.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.