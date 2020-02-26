Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка часто озвучує українофобні заяви, вийшла з себе через президента України Володимира Зеленського

Одна з топ-пропагандистів Кремля бурхливо відреагувала на обіцянку президента України Володимира Зеленського офіційно зробити 26 лютого Днем опору Криму російської окупації.

Як повідомляє Politeka.net, єхидний коментар з цього приводу затята українофобка залишила на своєму Телеграм-каналі, при цьому, образивши главу української держави.

"З розуму зійшов! Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про День кримського опору російської окупації, який буде відзначатися щорічно 26 лютого", – вибухнула обуренням Скабєєва.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Скабєєва робить невтішні заяви в бік президента України.

Вона заявляла, що у неї нібито виникло відчуття, що президент України Володимир Зеленський знущається або ж його взяли в полон "бандерівці". Ще за її неосудним домислам - Зеленського міг взяти в полон сам Порошенко.

Також раніше повідомлялося, що гості пропагандистської телепередачі Ольги Скабеевой захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабеева навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, український мультфільм налякав до чортиків Скабєєву.

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