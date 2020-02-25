Одна з топ-пропагандистів Кремля Ольга Скабєєва влаштувала справжню істерику через Донбас

Як стало відомо, істерика топ-пропагандистки почалася через претензії українського експерта Гордія Бєлова. Він звинуватив Росію у підтримці терористів на Донбасі.

Конфлікт розгорівся під час пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"Що робив Денис Пушилін (ватажок "ДНР" - прим. ред.) в Санкт-Петербурзі? В статусі кого він взагалі там був? І після того, як він там був, ви ще можете говорити, що ви до цього (до війни. - прим ред.) немаєте відношення?", - висловив обурення український гість студії.

Його слова зачепили за живе Скабєєву, і вона накинулася на Бєлова з дикими виправданнями збройного вторгнення Росії в чужу країну.

"У сенсі ми ні причому?! Гордій, ку-ку! Ми там платимо пенсії абсолютно всім, ми платимо зарплати! У сенсі ми ні при чому?! У сенсі ми ні при чому? Він звідти зброю з Петербурга привіз, Гордій?!" – зірвалася на істерику скандальна пропагандистка путінського режиму.

Також раніше повідомлялося, що гості пропагандистської телепередачі Ольги Скабєєвої захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабеева навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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