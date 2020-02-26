Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая часто озвучивает украинофобные заявления, вышла из себя из-за президента Украины Владимира Зеленского

Одна из топ-пропагандистов Кремля бурно отреагировала на обещание президента Украины Владимира Зеленского официально сделать 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Как сообщает Politeka.net, ехидный комментарий по этому поводу ярая украинофобка оставила на своем Телеграм-канале, при этом, оскорбив главу украинского государства.

"С ума сошел! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – разразилась возмущениями Скабеева.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Скабеева делает нелестные заявления в сторону президента Украины.

Она заявляла, что у нее якобы возникло ощущение, что президент Украины Владимир Зеленский издевается или же его взяли в плен "бандеровцы". Еще по ее невменяемым домыслам - Зеленского мог взять в плен сам Порошенко.

Также ранее сообщалось, что гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.

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