Російський гуморист Володимир Вінокур зробив чергову заяву про Україну

Так, гуморист, який підтримує агресивну політику Путіна в бік України розповів, чому не планує приїжджати з гастролями в Україну.

Своїми думками він поділився з російським виданням MK.

Артист заявив, що ні за що не поїде в сьогоднішню Україну, адже його не влаштовує те, що зараз там відбувається.

"Я категорично проти виступу в сьогоднішній Україні. Буде час - тоді з задоволенням… Я Україну люблю, моє дитинство пройшло там. Але їм потрібно змінити категорично все буквально, особливо всі ці вулиці Шухевича, Бандери… І ці факельні ходи… Я в таку Україну не поїду", - зазначив Вінокур.

Також гуморист додав, що в останнє був в Україні вісім років тому. Це була його найбільша робота, адже він давав по 10–15 концертів, не менше. А зараз його багато разів запрошували, але він навіть думати про це не хоче.

Також раніше повідомлялося, що російський гуморист Володимир Вінокур запропонував розділити Україну на частини.

За його словами, Росія не причетна до військового конфлікту на Донбасі.

"Росія не сприяла тому, щоб в Україні почалася війна. Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте", - заявив гуморист.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.