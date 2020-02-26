Российский юморист Владимир Винокур сделал очередное заявление об Украине

Так, юморист, который поддерживает агрессивную политику Путина в сторону Украины рассказал, почему не планирует приезжать с гастролями в Украину.

Своими мыслями он поделился с российским изданием MK.

Артист заявил, что ни за что не поедет в сегодняшнюю Украину, ведь его не устраивает то, что сейчас там происходит.

"Я категорически против выступления в сегодняшней Украине. Будет время - тогда с удовольствием… Я Украину люблю, мое детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я в такую Украину не поеду", - отметил Винокур.

Также юморист добавил, что последний раз был в Украине восемь лет назад. Это была его самая большая работа, ведь он давал по 10–15 концертов, не меньше. А сейчас его много раз приглашали, но он даже думать об этом не хочет.

Также ранее сообщалось, что российский юморист Владимир Винокур предложил разделить Украину на части.

По его словам, Россия не причастна к военному конфликту на Донбассе.

"Россия не содействовала тому, чтобы вот в Украине началась война. Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете", - заявил юморист.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.