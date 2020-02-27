Володимир Путін розповів про своїх двійників

Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Путін зазначив, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника. За його словами, ця пропозиція виникло "у найтяжчі часи боротьби з тероризмом".

За словами Путіна, він тоді відмовився від цієї ідеї, тому двійника у нього "немає і не було".

Також президент РФ ще раз заявив, що не користується ні інтернету, ні мобільним зв'язком.

"У мене є інші можливості просто. Мені простіше зняти трубку спеціального зв'язку та мені знайдуть будь-якого абонента", — сказав Путін.

Нагадаємо, в грудні 2015 року на великій прес-конференції Путін заявляв, що йому не потрібні двійники. «Який двійник? Немає у мене двійників. Навіщо вони мені?» — перепитав репортерів російський лідер.

А в квітні 2015-го в ході прямої лінії політик, відповідаючи на питання про те, чи не хотів би він клонувати себе або створити армію своїх двійників-чиновників, дав короткий негативну відповідь, що не бажає.

Тим не менш, в ЗМІ регулярно з'являються статті про двійників Путіна.

Так, нещодавно вийшла стаття, в якій говорилося, що у президента РФ всього шість дублерів. І кожен з них володіє різними перевагами: хтось володіє видатними ораторськими здібностями, хто перебуває в хорошій фізичній формі.

Якщо вивчити фотографії, можна помітити, як у Путіна змінюється ніс, підборіддя, розріз очей або вушні раковини. І справа не в ракурсі, віком або втоми. Подібні метаморфози були помічені тільки у Путіна.

Не менших питань удостоюється те, що Путіна бувало, помічали на кількох заходах одночасно. На думку конспірологів, добиратися між такими територіями з такою швидкістю просто неможливо.

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