Этого ждали все!

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за двойников, которых собрали на одном снимке

Как сообщает Politeka, информацию о них распространил журналист Александр Сотник.

Так, если изучить фотографии, можно заметить, как у Путина меняется нос, подбородок, разрез глаз или ушные раковины. И дело не в ракурсе, возрасте или усталости. Подобные метаморфозы были замечены только у Путина.

Не меньших вопросов удостаивается то, что Путина бывало, замечали на нескольких мероприятиях одновременно. По мнению конспирологов, добираться между такими расстояниями с такой скоростью просто невозможно.

Уточняется, что всего у Путина есть шесть двойников. И каждый из них обладает разными достоинствами: кто-то обладает выдающимися ораторскими способностями, кто-то находится в хорошей физической форме.

Как сообщалось ранее, показуха президента Российской Федерации Владимира Путина сыграла с ним злую шутку.

На этот раз поводом для насмешек стало скандальное интервью Владимира Путина российскому пропагандисту Андрею Ванденко.

Соответствующую публикацию с частью интервью в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российкий пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

«А мне нужна великая Россия», - говорится в подписи к опубликованному видеоролику в сети.

Пользователей взбесила очередная показуха Владимира Путина, который, по мнению россиян, из года в год повторяет одни и те же тезисы.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".