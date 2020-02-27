Владимир Путин рассказал о своих двойниках

Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.

Путин отметил, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника. По его словам, это предложение возникло "в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом".

По словам Путина, он тогда отказался от этой идеи, поэтому двойника у него "нет и не было".

Также президент РФ еще раз заявил, что не пользуется ни интернетом, ни мобильной связью.

"У меня есть другие возможности просто. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", — сказал Путин.

Напомним, в декабре 2015 года на большой пресс-конференции Путин заявлял, что ему не нужны двойники. «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?» — переспросил репортеров российский лидер.

А в апреле 2015-го в ходе прямой линии политик, отвечая на вопрос о том, не хотел бы он клонировать себя или создать армию своих двойников-чиновников, дал короткий отрицательный ответ, что не желает.

Тем не менее, в СМИ регулярно появляются статьи о двойниках Путина.

Так, недавно вышла статья, в которой говорилось, что у президента РФ всего шесть дублеров. И каждый из них обладает разными достоинствами: кто-то обладает выдающимися ораторскими способностями, кто-то находится в хорошей физической форме.

Если изучить фотографии, можно заметить, как у Путина меняется нос, подбородок, разрез глаз или ушные раковины. И дело не в ракурсе, возрасте или усталости. Подобные метаморфозы были замечены только у Путина.

Не меньших вопросов удостаивается то, что Путина бывало, замечали на нескольких мероприятиях одновременно. По мнению конспирологов, добираться между такими расстояниями с такой скоростью просто невозможно.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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