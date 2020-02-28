Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев закатил истерику на росТВ, выгнал из студии своей авторской программы нардепа Верховной Рады Украины Александра Ковтуненко, призвав расстрелять его

Это случилось в эфире телеканала "Россия 1", после обсуждения роли УПА в годы Второй мировой войны, бойцы которой отдали свои жизни в борьбе за независимость Украины. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Топ-пропагандист Путина заявил, что украинские националисты "не граждане Украины", а на протесты Ковтуненко начал выкрикивать ругательства, обозвав гостя "упырем нацистским" и стал выгонять.

"Пошел отсюда вон! Собрался - и вон отсюда! Охрана! Выведите эту нацистскую м**зь и отдайте ее на расстрел войскам НКВД", - размахивал руками Соловьев.

После того, как приглашенный им же на передачу Ковтуненко покинул студию, скандальный ведущий не унимался и продолжал цирк. В частности, Соловьев назвал экс-нардепа "нацистской сволочью, служившей Януковичу и любой другой власти", которая "смеет приезжать и лгать на память великих украинских солдат" (Красной армии).

Напомним, ранее в прямом эфире Соловьев пытался очернить память украинцев, рассказывая мифы об их преступлениях. Однако вскоре один из гостей студии поспорил с пропагандистом, из-за чего тот перешел на крики и оскорбления.

"Я вам могу сказать, где могилы моих шестерых предков. Ваша бандеровская сволочь закопала их живыми во время войны. Пока вы говорите, что ваши герои это Бандера и Шухевич, я буду до последнего момента, пока дышу, вас рвать", – заявил Соловьев.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео

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