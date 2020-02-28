Проект президента Росії Володимира Путіна "Новоросія" був закритий ще в 2014 році

За його словами, плани по проекту "Новоросія" згорнули ще в 2014 році.

"Реалії сьогоднішнього дня такі. Ніякого "проекту Новоросія" вже не існує, він був закритий ще в 2014 році, і закритий абсолютно безвідносно до того, що хоче і що думає Путін", впевнений він.

за Причиною цього публіцист називає шок кремлівської верхівки, що викликало опір з української сторони.

"Тоді Путін зрозумів, що вони не горять бажанням бути в складі Російської Федерації. І все, після цього проект "Новоросія" був закритий", - заключив він.

Крім того, публіцист зазначив, що Путін зіткнувся з серйозними проблемами щодо санкцій.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.

Однією з причин поступок він називає звільнення, так званого сірого кардинала Кремля Владислава Суркова, який, на думку політолога, має занадто жорсткий для офіційного Києва імідж.

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