Проект президента России Владимира Путина "Новороссия" был закрыт еще в 2014 году

По его словам, планы по проекту "Новороссия" свернули еще в 2014 году.

"Реалии сегодняшнего дня следующие. Никакого „проекта Новороссия" уже не существует, он был закрыт еще в 2014 году, и закрыт совершенно безотносительно к тому, что хочет и что думает Путин", — уверен он.

Причиной этому публицист называет шок кремлевской верхушки, который вызвало сопротивление с украинской стороны.

"Тогда Путин понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого проект "Новороссия" был закрыт", — заключил он.

Кроме того, публицист отметил, что Путин столкнулся с серьезными проблемами касательно санкций.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что в обсуждении возможного возвращения ОРДЛО Владимир Путин готов демонстрировать гибкость.

Одной из причин уступок он называет увольнение, так называемого, серого кардинала Кремля Владислава Суркова, который, по мнению политолога, имеет слишком жесткий для официального Киева имидж.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

Как сообщала Politeka, отставка Суркова больно ударит по Украине, всплыл коварный план Путина.

Также Politeka писала, что Путин выбрал нового "смотрящего" по Украине, всплыли детали рокировки: что известно о преемнике Суркова.







