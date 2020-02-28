Российский президент Владимир Путин стал героем новой политической карикатуры

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления карикатуры стало обострение на Ближнем Востоке.

Известный российский художник Игорь Поночевный, которого знают под псевдонимом Алеша Ступин, в привычном для себя стиле решил подштутить над российским президентом.

Он изобразил оголенного Владимира Путина в шапке, стоящего с битой в руках и поджидающего за углом лидера Турции Реджепа Эрдогана.

Таким образом, автор сделал отсылку к Ближнему Востоку, где сейчас армия Турции воюет против правительственных войск диктатора Башара аль-Асада, которого активно поддерживает Москва.

"Очень хорошо", "Пердоган против Х**ло", "Третья помидорная война", "Гоп- стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты слишком много на себя взяла", "Тот, что справа, высунется первым. По закону жанра", "Я болею за турецкую команду. А вы?", "Алеша бесподобен", "Мне показалось, или на зелёных штанах пятна на промежности?", "Ой, а кто-то обос**ся", - шутят пользователи в комментариях под новым шедевром.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин оконфузился выходкой перед россиянами. В частности, лидер Кремля заявил, что у России якобы кто-то пытается "украсть победу" во Второй мировой войне.

"Путин: Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на заявление лидера Кремля и отметили, что у него проблемы с головой.

"Берлин то кто штурмовал? Лично Путин с Ротенбергами", "Поехавший дед, наглухо", "Победун", "Дедушка перепутал себя с теми, кто воевал?", "Половина страны в нищете живёт, а старик всё победу защищает. Проснись, дед!", "Кто прячет мавзолей за фанерой?", "Портянок не нюхал, а туда же", "А чтобы пресечь все эти попытки украсть у России Победу, Путин засекретил все военные архивы до 2040 года!", - шутят они в комментариях под публикацией пропагандиста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.