В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за предательства ближайшего соратника

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

«Выбирай – или война, или помидоры!» - якобы говорит Путин.

Уточним, что причиной смеха со стороны пользователей является то, что российские истребители нанесли атаку по войскам Сирии, которые контролируются Тайипом Эрдоганом.

«Не успел Эрдоган получить с-400, как нож в спину. Напрасно он отказался от Патриотов, вчера Турция заявила о покупке ракет Патриот», «Теперь Эрдоган ипанет очередной самолет», «Нож из-за спины вынул и ударил Эрдогана», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Путин во время поездки в Санкт-Петербург пожаловался россиянам на свою зарплату.

Во время шествия Владимира Путина к могиле первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, россиянка спросила его как можно прожить на 10 800 рублей (3800 грн) в месяц.

"Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 10800 рублей? Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Одна тысяча – это минимум. Максимум это все три", – возмутилась пенсионерка.

Путин в свою очередь тоже решил пожаловаться пенсионерки на свою "тяжелую" жизнь и маленькую зарплату.

"Думаю, что очень трудно… Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – ответил Путин.

Пенсионерка отметила, что ее знакомый, который является инвалидом, получает пенсию в размере 3800 рублей (1457 грн). На что Путин сразу же поспешил оправдаться.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.