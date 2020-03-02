Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва розлютилася через слова президента України Володимира Зеленського

Одну з найвідоміших пропагандисток Кремля Ольгу Скабєєву обурив той факт, що президент України Володимир Зеленський не поїде 9 травня до Москви на військовий парад з нагоди 75-річчя перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні.



Позицію Зеленського озвучив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який заявив, що запрошення президент поки не отримував, проте їхати все одно не збирався. Також він зазначив, що Україна буде шанувати пам'ять загиблих під час Другої світової 8 травня в День пам'яті і примирення.

Після заяви Пристайко Скабєєва прийшла в сказ і тут же написала гнівне повідомлення у своєму Телеграм-каналі. Зокрема, вона назвала "нациками" тих жителів України, які не бажають святкувати День перемоги 9 березня.

"Все-таки пішов на поводу у так званого "громадянського суспільства", нациків, які проти поїздки. Упускає свій шанс увійти в лігу самостійних і шанованих лідерів, даремно", - написала пропагандистка на своєму каналі.

Яких "самостійних і шанованих лідерів" вона мала на увазі, поки незрозуміло.

Також раніше повідомлялося, що гості пропагандистської телепередачі Ольги Скабєєвої захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабєєва навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.

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