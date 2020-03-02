Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева разозлилась из-за слов президента Украины Владимира Зеленского

Одну из самых известных пропагандисток Кремля Ольгу Скабееву возмутил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет 9 мая в Москву на военный парад по случаю 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне.



Позицию Зеленского озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который заявил, что приглашения президент пока не получал, однако ехать все равно не собирался. Также он отметил, что Украина будет чтить память погибших во время Второй мировой 8 мая в День памяти и примирения.

После заявлений Пристайко Скабеева пришла в бешенство и тут же написала гневное сообщение в своем Телеграм-канале. В частности, она назвала "нациками" тех жителей Украины, которые не желают праздновать День победы 9 марта.

"Все-таки пошел на поводу у так называемого "гражданского общества", нациков, которые против поездки. Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря", - написала пропагандистка на своем канале.

Каких "самостоятельных и уважаемых лидеров" она имела в виду, пока непонятно.

Также ранее сообщалось, что гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.

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