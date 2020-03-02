Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розлютився через заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка



Так, Вадим Пристайко повідомив, що президенту Володимиру Зеленському не приходило запрошення відсвяткувати 75-річчя з Дня Перемоги в Москві. Він також додав, що Україна взагалі це свято відзначати не буде, а разом з іншим світом 8 травня в День пам'яті і примирення буде шанувати пам'ять загиблих у світовій війні.



Саме через цю заяву і зірвався головний блазень президента РФ Володимира Путіна.

"Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові пробачити один одного", - сказав глава МЗС.

З його слів, Європа повинна святкувати те, що "континент знаходиться протягом 75 років, якщо не вважати наші шість років війни, у відносному мирі".

Топ-пропагандист у відповідь закотив істерику на своєму Телеграм-каналі. Особливо пропагандиста Кремля розлютили слова Пристайко про прощення один одного.

"Кого готова пробачити "Зе" влада України? Вбивць 27 мільйонів радянських громадян? Нацистських злочинців і їх пособників? Пристайко говорить від імені України Бандери і Шухевича. Від імені України катів, а не від імені героїв України", - написав затятий українофоб на своєму каналі в Телеграм.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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