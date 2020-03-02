Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разозлился из-за заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко



Так, Вадим Пристайко сообщил, что президенту Владимиру Зеленскому не приходило приглашение отпраздновать 75-летие Дня Победы в Москве. Он также добавил, что Украина вообще этот праздник отмечать не будет, а вместе с остальным миром 8 мая в День памяти и примирения будет чтить память погибших в мировой войне.



Именно из-за этого заявления и сорвался главный шут президента РФ Владимира Путина.

"Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить", - сказал глава МИД.

С его слов, Европа должна праздновать то, что "континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире".

Топ-пропагандист в ответ закатил истерику на своем Телеграм-канале. Особенно пропагандиста Кремля разозлили слова Пристайко о прощении друг друга.

"Кого готова простить "Зе" власть Украины? Убийц 27 миллионов советских граждан? Нацистских преступников и их пособников? Пристайко говорит от имени Украины Бандеры и Шухевича. От имени Украины палачей, а не от имени Украины героев", - написал ярый украинофоб на своем канале в Телеграм.



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