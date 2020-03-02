Не тільки Донбас, але й вся Україна "повернуться" до складу Росії
Таку заяву зробив народний артист Росії Юрій Назаров.
Він згадав час зйомок у «Маленькій Вірі», які проходили на Донбасі. Тоді він був там вперше і поділився враження про побачене.
"Ось такі! (показує великий палець) Донбас — це праця, це творення, краса, надійність. Люди тут справою займаються, а не брехнею", - заявив він.
За словами актора, не тільки Донбас увійде до складу РФ.
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"І Україна повернеться. Куди вона, дурепа, дінеться!", - уклав він.
Раніше ми повідомляли, що пропагандист Володимир Соловйов зробив заяву про те, що Україна ніколи не мала своєї державності і завжди була частиною Російської Імперії.
Йому намагалися пояснити, що саме на території сучасної України була створена одна з найсильніших країн часів середньовіччя - Київська Русь. Але неадекватний Соловйов не збирався нікого слухати і знову вибухнув дуже їдкими образами в бік українців.
"Київ яке місто? Київ – мати міст чиїх? Росіян! Тому розслабтеся – України не було! Тому що Київ не батько українських міст, а мати міст росіян!" – з усмішкою в голосі огризнувся одіозний Соловйов.
Нагадаємо, Путін змирився з неминучим відходом, стало відомо про заповіті.
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