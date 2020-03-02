Не только Донбасс, но и вся Украина "вернутся" в состав России



Такое заявление сделал народный артист России Юрий Назаров.



Он вспомнил время съемок в «Маленькой Вере», которые проходили на Донбассе. Тогда он был там впервые и поделился впечатление об увиденном.



"Вот такие! (показывает большой палец) Донбасс — это труд, это созидание, красота, надежность. Люди здесь делом занимаются, а не брехней", - заявил он.

По словам актера, не только Донбасс войдет в состав РФ.

"И Украина вернется. Куда она, дура, денется!", - заключил он.



Ранее мы сообщали, что пропагандист Владимир Соловьев сделал заявление о том, что Украина никогда не имела своей государственности и всегда была частью Российской Империи.

Ему пытались объяснить, что именно на территории современной Украины была создана одна из самых сильных стран времен средневековья - Киевская Русь. Но неадекватный Соловьев не собирался никого слушать и снова взорвался очень едкими оскорблениями в сторону украинцев.

"Киев какой город? Киев – мать городов чьих? Русских! Поэтому расслабьтесь – Украины не было! Потому что Киев не отец городов украинских, а мать городов русских!" – с ухмылкой в голосе огрызнулся одиозный Соловьев.

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

Как сообщала Politeka, Путин расправился с куратором Донбасса Сурковым, в Кремле переполох.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".